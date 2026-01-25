Avellino celebra i cento anni del Signor Manfredo Ferrara

Avellino celebra i cento anni del Signor Manfredo Ferrara. L’Amministrazione Comunale si unisce ai festeggiamenti per questo importante traguardo, riconoscendo il valore della sua lunga vita e il contributo alla comunità. Un momento di riflessione e di rispetto per una persona che rappresenta un esempio di continuità e presenza sul territorio.

L'Amministrazione Comunale di Avellino si unisce ai festeggiamenti per il prestigioso traguardo dei cento anni del Sig. Manfredo Ferrara. Il Commissario Straordinario del Comune di Avellino, dott.ssa Giuliana Perrotta, ha voluto esprimere, attraverso un messaggio fatto giungere alla famiglia, i più sinceri auguri, sottolineando il valore umano e simbolico di un secolo di vita: "Esprimo, a nome personale e dell'Amministrazione Comunale di Avellino, le più vive felicitazioni, a cui associo fervidi auguri per il raggiungimento del significativo traguardo del secolo di vita".

