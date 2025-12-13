Il mondo dell’avvocatura di Lanciano piange la scomparsa di Gerardo Brasile, decano del foro locale. Dopo una lunga carriera, Brasile si è spento venerdì 12 dicembre all'età di 95 anni presso l’ospedale di Lanciano, lasciando un vuoto profondo nella comunità forense e tra i colleghi che lo ricordano con stima e affetto.

Addio all'avvocato Gerardo Brasile, decano del foro lancianese - L'avvocato Brasile è stato anche professore e preside dell'istituto magistrale e negli anni Ottanta ha vestito i panni del Mastrogiurato.

