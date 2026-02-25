Il Celta Vigo sta vivendo un periodo molto felice: i galiziani sono impegnati attivamente su due fronti e si sentono vicini al passaggio agli ottavi di finale di Europa League. Giovedì notte affronteranno il PAOK nella gara di ritorno del play-off: all’andata è maturata un’importantissima vittoria esterna per 1-2, che fa partire con buon vantaggio. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Celta Vigo-PAOK (Europa League, 26-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Continua il periodo felice dei galiziani?

Celta Vigo-PAOK (Europa League, 26-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Balaidos vuole gli ottaviIl Celta Vigo sta vivendo un periodo molto felice: i galiziani sono impegnati attivamente su due fronti e si sentono vicini al passaggio agli ottavi...

PAOK-Celta Vigo (Europa League, 19-02-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici. Galiziani attesi a SaloniccoPAOK e Celta Vigo hanno disputato una prima di Europa League molto simile: i galiziani hanno chiuso al sedicesimo posto con 13 punti, mentre i greci...

Temi più discussi: Pronostico Celta Vigo-PAOK: analisi e probabili formazioni 26/02/2026 Europa League; Paok Salonicco–Celta Vigo, le formazioni ufficiali; Europa League, vittoria al debutto per Pereira col Forest; Pronostico PAOK-Celta Vigo: analisi e probabili formazioni 19/02/2026 Europa League.

Pronostico Celta Vigo-PAOK: nel terzo atto il risultato non cambiaCelta Vigo-PAOK è uno spareggio di accesso agli ottavi di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it

Pronostico PAOK-Celta Vigo: una mezza rivincitaPAOK-Celta Vigo è una partita valida per i playoff di Europa League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico ... ilveggente.it

IAGO ASPAS, L'ULTIMO BALLO DEL PRINCIPE Iago Aspas continua a stupire. 38 anni e mezzo, "O Principe das Bateas" ha ridotto il proprio minutaggio, ci mancherebbe, ma non l'importanza nelle sorti del Celta Vigo. Giovedì aveva aperto il marcatore nel - facebook.com facebook

La Roma chiude per un nuovo esterno d'attacco. È in arrivo Bryan Zaragoza, classe 2001 di proprietà del Bayern Monaco ma che ha giocato la prima parte di stagione in prestito al Celta Vigo. In 6 mesi ha accumulato 26 presenze, segnando 2 gol e servendo x.com