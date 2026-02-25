Celta Vigo-PAOK Europa League 26-02-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Balaidos vuole gli ottavi

Il Celta Vigo punta agli ottavi di Europa League dopo aver battuto il PAOK, a causa di una prestazione convincente e di un gol decisivo nel secondo tempo. La squadra galiziana mostra determinazione, sfruttando la buona forma in attacco e la compattezza difensiva. I tifosi al Balaidos aspettano con entusiasmo il prossimo impegno, sperando di continuare questa serie positiva. La qualificazione resta un obiettivo concreto per il club spagnolo.

Il Celta Vigo sta vivendo un periodo molto felice: i galiziani sono impegnati attivamente su due fronti e si sentono vicini al passaggio agli ottavi di finale di Europa League. Giovedì notte affronteranno il PAOK nella gara di ritorno del play-off: all’andata è maturata un’importantissima vittoria esterna per 1-2, che fa partire con buon vantaggio. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Celta Vigo-Lille (Europa League, 22-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Balaidos freme per un’altra notte europeaIl confronto tra Celta Vigo e Lille, valido per l’Europa League del 22 gennaio 2026 alle ore 21:00, si prospetta interessante.

Temi più discussi: Pronostico PAOK-Celta Vigo: analisi e probabili formazioni 19/02/2026 Europa League; Paok Salonicco–Celta Vigo, le formazioni ufficiali; PAOK Salonika-Celta de Vigo 1-2: risultato finale e highlights; Europa League, vittoria al debutto per Pereira col Forest.

Pronostico Celta Vigo vs PAOK – 26 Febbraio 2026La sfida di UEFA Europa League tra Celta Vigo e PAOK si giocherà il 26 Febbraio 2026 alle 21:00 presso lo stadio N/D. Un appuntamento atteso che promette ... news-sports.it

Pronostico PAOK-Celta Vigo: una mezza rivincitaPAOK-Celta Vigo è una partita valida per i playoff di Europa League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico ... ilveggente.it

IAGO ASPAS, L'ULTIMO BALLO DEL PRINCIPE Iago Aspas continua a stupire. 38 anni e mezzo, "O Principe das Bateas" ha ridotto il proprio minutaggio, ci mancherebbe, ma non l'importanza nelle sorti del Celta Vigo. Giovedì aveva aperto il marcatore nel - facebook.com facebook

#CeltaVigo, si presenta #Vecino: “Volevo una nuova esperienza. Piazza calorosa, darò il massimo” x.com