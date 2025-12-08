Basket Serie A | Brescia prima da sola in attesa della Virtus Venezia mette la sesta
Milano, 7 dicembre 2025 – In attesa della sfida che vedrà la Virtus Olidata Bologna affrontare in casa la Bertram Derthona Tortona domani sera (l’altro posticipo sarà il derby lombardo tra Vanoli Cremona e Openjobmetis Varese), la Germani Brescia può godersi nuovamente almeno qualche ora la vetta in solitaria della classifica: in uno dei due anticipi del sabato, infatti, i biancoblù hanno avuto la meglio per 93-87 su una Reggio Emilia sempre più in crisi (settimo ko di fila per gli emiliani) e hanno inanellato il quinto sigillo consecutivo: una vittoria maturata al termine di una gara contraddistinta da parziali e controparziali e propiziata dalle prove maiuscole di Nikola Ivanovic (20 punti, 5 rimbalzi e altrettanti assist), Miro Bilan (18 punti conditi con 5 rimbalzi) e Amedeo Della Valle (15 punti). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
