brescia e virtus rispondono a milano venezia torna a sorridere

Brescia e Virtus Bologna rispondono alle vittorie di Milano, consolidando le posizioni in classifica. La Germani di Cantù e la Virtus Bologna ottengono successi importanti, mentre Venezia torna a sorridere dopo le recenti difficoltà, battendo Varese. Questi risultati contribuiscono a definire il quadro della stagione, evidenziando l’equilibrio e la competitività del campionato italiano di basket.

La domenica che apre il girone di ritorno di Serie A, vede le vittorie di Brescia a Cantù (71-76) e Bologna (88-77) in casa che Treviso. Le V-Nere e la Germani rispondono a Milano, vittoriosa a Tortona e continuano la loro corsa di testa. Difficile la situazione dell’Acqua San Bernardo e della Nutribullet in graduatoria, anche alla luce del colpo di Reggio Emilia, vittoriosa a Udine (85-90), grazie a uno straordinario Barford. Vince anche Venezia con Varese (94-106) e si riscatta dopo il ko con la Virtus della scorsa settimana. Napoli passa a Sassari (78-84), grazie a 19 punti di Mitrou-Long. Quarta vittoria consecutiva in campionato per Bologna che indirizza la partita già nel primo tempo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Basket, Serie A: la Virtus supera in rimonta Venezia. Brescia torna a sorridere

La Virtus Bologna ha ottenuto la terza vittoria consecutiva in Serie A di basket, superando in trasferta l’Umana Reyer Venezia con il risultato di 81-75. La squadra emiliana si conferma in testa alla classifica, mentre Brescia torna a vincere e a sorridere nel campionato nazionale. La partita ha mostrato un equilibrio tra le due squadre, con la Virtus che ha saputo rimontare e chiudere con successo l’incontro.

