Proteste dei tifosi niente trasferta

Sabato, i tifosi del Carpi non accompagneranno la squadra in trasferta ad Alessandria, dove si svolgerà la partita contro la Juve Next Gen. La protesta dei supporters ha portato all’assenza del tifo organizzato biancorosso, che non sarà presente sugli spalti. La decisione sottolinea un momento di disappunto tra i sostenitori, che hanno scelto di non partecipare alla gara fuori casa.

Non ci sarà il tifo organizzato biancorosso sabato ad Alessandria al seguito del Carpi per la sfida con la Juve Next Gen. Come già accaduto nella gara di andata al "Cabassi", i gruppi della curva Bertesi-Siligardi (Guidati dal Lambrusco e Quarantunozerododici) hanno ribadito la loro posizione contro la presenza delle squadre "B" nel campionato di Lega Pro e quindi non seguiranno la formazione di Cassani in Piemonte. Una decisione che va di pari passo con quella già presa nella scorsa stagione, quando gli ultras disertarono la prima gara in esterna del campionato passato a Busto Arsizio col Milan Futuro, mentre al ritorno a gennaio 2025 entrarono con 15' di ritardo.

Napoli, protesta dei tifosi contro divieto trasferte - Circa 500 tifosi del Napoli hanno manifestato in città contro il divieto per i residenti in Campania di seguire la squadra in alcune trasferte. tg24.sky.it

Divieto di trasferta, la protesta in strada dei tifosi azzurri - Centinaia di tifosi del Napoli, rappresentanti delle due curve dello stadio Maradona, manifestano per le strade della città contro il divieto per i residenti di seguire la squadra in diverse trasferte ... ilroma.net

No divieto di trasferta, gli ultras del Napoli scendono in piazza

Cremonese-Napoli, i tifosi partenopei residenti in Campania potranno partecipare alla trasferta. La decisione è arrivata poco fa, sicuramente condizionata anche dalle proteste dei gruppi ultras Scarica l’app di Napolità (link in BIO) Commenta qui sotto - facebook.com facebook

#Fiorentina, i tifosi si ribellano: “Calpestati, non ci meritate”. La protesta contro l’ #Udinese x.com

