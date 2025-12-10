Basta macellare cavalli e asini vanno riconosciuti come animali d’affezione | la proposta di legge di Evi Pd
Una proposta di legge presentata da Evi (Pd) mira a riconoscere cavalli e asini come animali d’affetto, vietando la loro macellazione in Italia. L’iniziativa intende cambiare il trattamento riservato a questi animali, promuovendo una maggiore tutela e rispetto per il loro ruolo e benessere.
“Abbiamo presentato alla Camera dei deputati una proposta di legge che potrebbe cambiare il destino di tanti animali: il divieto di macellazione dei cavalli e degli altri equidi in Italia. Questi animali sono infatti considerati da moltissime persone come compagni di vita, e non c’è più alcuna giustificazione per permettere che finiscano nei macelli”. Lo ha detto la deputata del Partito democratico, Eleonora Evi, prima firmataria del disegno di legge che vuole definire cavalli e asini animali d’affezione e per il divieto di importazione di Pmsg. “Con Animal Equality abbiamo mostrato immagini raccolte in una recente investigazione in un macello dell’Emilia-Romagna: cavalli sottoposti a maltrattamenti, stordimenti ripetuti e sofferenze estreme. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
A volte basta una parola per far incontrare due persone. #BreveStoriadAmore, di Ludovica Rampoldi con Pilar Fogliati, Adriano Giannini, Andrea Carpenzano e con Valeria Golino. ORA AL CINEMA. Dove vederlo: https://bit.ly/3KJGA2B - facebook.com Vai su Facebook
“Basta cavalli macellati per la carne e fattorie del sangue”: presentata la proposta di legge per riconoscerli come animali d’affezione - Presentata alla Camera una proposta di legge che vieta la macellazione degli equidi, riconosce cavalli e asini come animali d'affezione. Da greenme.it
Superbonus, la beffa finale: a pagare il conto delle truffe saranno le famiglie e i singoli condòmini: ecco ... secoloditalia.it
“Basta macellare cavalli e asini, vanno riconosciuti come animali d’affezione”: la proposta di legge di Evi ... ilfattoquotidiano.it
“Bonus da 55 euro per le bollette”. L’annuncio in Italia, a chi spetta e come ottenerlo thesocialpost.it
Neonata sbalzata dall’auto e morta nello schianto, è svolta nelle indagini: “L’abbiamo trovato” thesocialpost.it
Catania, alla Città dei Ragazzi si vivono i valori del Natale con il Gruppo Ance Giovani etneo dayitalianews.com
Inter Liverpool, seconda beffa europea: rigore contestato e passo indietro a San Siro internews24.com