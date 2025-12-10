Basta macellare cavalli e asini vanno riconosciuti come animali d’affezione | la proposta di legge di Evi Pd

Una proposta di legge presentata da Evi (Pd) mira a riconoscere cavalli e asini come animali d’affetto, vietando la loro macellazione in Italia. L’iniziativa intende cambiare il trattamento riservato a questi animali, promuovendo una maggiore tutela e rispetto per il loro ruolo e benessere.

“Abbiamo presentato alla Camera dei deputati una proposta di legge che potrebbe cambiare il destino di tanti animali: il divieto di macellazione dei cavalli e degli altri equidi in Italia. Questi animali sono infatti considerati da moltissime persone come compagni di vita, e non c’è più alcuna giustificazione per permettere che finiscano nei macelli”. Lo ha detto la deputata del Partito democratico, Eleonora Evi, prima firmataria del disegno di legge che vuole definire cavalli e asini animali d’affezione e per il divieto di importazione di Pmsg. “Con Animal Equality abbiamo mostrato immagini raccolte in una recente investigazione in un macello dell’Emilia-Romagna: cavalli sottoposti a maltrattamenti, stordimenti ripetuti e sofferenze estreme. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it