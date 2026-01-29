Niscemi | soccorsi 15 cavalli 3 asini e 2 cani a ridosso della frana

A Niscemi, i vigili del fuoco sono intervenuti per salvare 20 animali rimasti bloccati tra le fratture del terreno vicino alla frana. Sono stati creati un sentiero di 2 chilometri tra fango e detriti, superando dislivelli di 10 metri per mettere in salvo 15 cavalli, 3 asini e 2 cani. Il lavoro è durato diverse ore, ma alla fine tutti gli animali sono stati messi in salvo.

A Niscemi, in provincia di Caltanissetta, soccorsi dai vigili del fuco 20 animali bloccati tra le fratture del terreno, a ridosso della frana: creato un sentiero di 2 km tra fango e detriti, superando dislivelli di 10 metri. Fondamentale l'allestimento di "life line" per condurre al sicuro e senza rischi 15 cavalli, 3 asini e 2 cani.

