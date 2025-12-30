Salerno sequestrati prodotti contraffatti e articoli pirotecnici illegalmente detenuti

Durante il periodo natalizio, la Guardia di Finanza di Salerno ha intensificato i controlli per contrastare la vendita di prodotti contraffatti e articoli pirotecnici illegali. Le operazioni mirano a garantire la sicurezza dei consumatori e a prevenire rischi legati alla diffusione di merce non autorizzata. Sequestri e verifiche sono stati effettuati per tutelare la legalità e la sicurezza pubblica durante le festività.

Tempo di lettura: 2 minuti Nell'imminenza delle festività natalizie, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha intensificato i controlli in materia di prevenzione e repressione della commercializzazione di materiale contraffatto, non sicuro ed esplodenteesplosivo illegalmente detenuto per la vendita. All'esito di mirate operazioni di servizio opportunamente predisposte dal Gruppo di Salerno e dai dipendenti Reparti di Nocera Inferiore, Cava de' Tirreni e Amalfi, sono stati sottoposti a sequestro, in particolare nella città di Salerno e nei comuni di San Valentino Torio, Nocera Inferiore, Mercato San Severino, Pontecagnano-Faiano, Cava de' Tirreni:

