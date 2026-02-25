Catania due uomini attraversano i binari e arriva la stangata | maxi multa da 2mila euro

Due cittadini stranieri sono stati sanzionati per attraversamento illecito dei binari durante un controllo straordinario della Polizia Ferroviaria a Catania. L’intervento, parte dell’operazione nazionale “Viaggiare sicuri”, è stato finalizzato a incrementare la sicurezza dei passeggeri nello scalo ferroviario catanese. I due uomini, un ungherese e un ucraino, sono stati fermati e identificati, ricevendo una sanzione amministrativa di 1.000 euro ciascuno, come previsto dal Regolamento di Polizia Ferroviaria. Controlli straordinari per la sicurezza dei viaggiatori Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la recente attività di controllo ha coinvolto numerose pattuglie della Polfer, impegnate nella Stazione Centrale di Catania e nelle aree circostanti. L’obiettivo principale dell’operazione è stato quello di monitorare le zone più sensibili dello scalo ferroviario, prevenendo e reprimendo episodi di illegalità che possano mettere a rischio la sicurezza dei viaggiatori. 🔗 Leggi su Virgilio.it

