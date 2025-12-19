Maxi controlli della polizia a Meda | 4 auto sequestrate e 2mila euro di multa

A Meda, intensificano i controlli della polizia con il sequestro di quattro automobili e sanzioni per oltre 2.000 euro. Le operazioni, estese a tutta la Brianza, mirano a garantire sicurezza e ordine pubblico in vista delle festività. Un intervento deciso per prevenire incidenti e comportamenti irregolari, assicurando un clima sereno per cittadini e visitatori.

Continuano in tutta la Brianza i controlli di polizia stradale e sicurezza urbana in previsione delle feste. Ben 60 le auto controllate dalla polizia locale a Meda, con estensione dei controlli anche per le ore serali a cui si sono aggiunti i controlli congiunti realizzati con gli agenti di.

