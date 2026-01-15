Materassi coperte e siringhe nell' ex hotel | Polizia Locale mette i lucchetti alla struttura che sarà demolita
La Polizia Locale di Ravenna ha messo i lucchetti all'ex hotel Trieste, situato in via Trieste 9, per motivi di sicurezza e degrado. La struttura, ormai abbandonata e frequentata da persone senza permesso, sarà presto demolita. L’intervento mira a garantire la sicurezza pubblica e a prevenire ulteriori situazioni di illegalità. La demolizione dell’edificio rappresenta un passo importante per il recupero e la riqualificazione dell’area.
L'ex albergo a poca distanza dal centro era ormai diventato luogo di bivacco e degrado. Questa mattina, la Polizia Locale di Ravenna, a seguito di segnalazioni per la presenza di persone abusivamente all’interno dell’ex struttura ricettiva "Hotel Trieste", in via Trieste 9, ha effettuato un sopralluogo con personale degli uffici Sicurezza Urbana, Pronto Intervento e Polizia Giudiziaria. L’intero stabile è stato accuratamente ispezionato, compresi cantine, locali caldaie e garage. All’interno dell’immobile non sono state rinvenute persone, ma vi erano chiari segni di prolungati bivacchi, con la presenza di materassi, coperte, bottiglie, stoviglie di plastica e residui alimentari. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Il sopralluogo della Polizia Locale nell'ex Hotel Trieste.
