Materassi coperte e siringhe nell' ex hotel | Polizia Locale mette i lucchetti alla struttura che sarà demolita

La Polizia Locale di Ravenna ha messo i lucchetti all'ex hotel Trieste, situato in via Trieste 9, per motivi di sicurezza e degrado. La struttura, ormai abbandonata e frequentata da persone senza permesso, sarà presto demolita. L’intervento mira a garantire la sicurezza pubblica e a prevenire ulteriori situazioni di illegalità. La demolizione dell’edificio rappresenta un passo importante per il recupero e la riqualificazione dell’area.

