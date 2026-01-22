Report 2025 dell' attività della Polizia Locale | +18% nel numero accertato di violazioni al codice della strada

Il report 2025 della Polizia Locale di Fabriano evidenzia un aumento dell’18% delle violazioni al codice della strada rispetto all’anno precedente. L’attività quotidiana si concentra sulla tutela della sicurezza stradale, il controllo del territorio e il rispetto delle norme urbane, garantendo un intervento costante per la tutela della collettività e la prevenzione di comportamenti illeciti.

FABRIANO – Il report annuale 2025 sull’attività della Polizia Locale del Comune di Fabriano restituisce l’immagine di un corpo impegnato su più fronti, con un’azione quotidiana orientata al presidio del territorio, alla sicurezza stradale, al rispetto delle regole urbane e alla tutela della.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Oltre 60mila violazioni al Codice della strada e migliaia di interventi: il 2025 della polizia municipaleNel 2025, la polizia municipale di Caserta ha svolto un’attività costante e articolata, con oltre 60.

Nel 2025 accertate 368 violazioni al codice della stradaNel 2025, sono state rilevate 368 violazioni del codice della strada a Noventa Padovana.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: La Polizia Locale di Bari presenta il Report delle attività svolte nell’anno 2025; Ciclone Ditwah, on line il report delle attività del team italiano in Sri Lanka; Il Report dell’Ufficio Turistico Comunale di Porto Torres sull’attività dell’anno 2025; Il report della Polizia locale di Cervia del 2025: rilevati 264 incidenti, uno mortale, e ritirate 62 patenti.

Report 2025 Polizia Locale sanremese, Mager «Disponibilità, serietà e concretezza sono i valori più presenti all’interno del corpo»Sanremo. «Disponibilità, serietà e concretezza sono i valori più presenti all’interno del corpo della polizia locale. La polizia municipale non si occupa solo di multe, lavora tantissimo su molti altr ... riviera24.it

Montemurlo. Report Polizia Locale 2025: tanti interventi e a fine anno è arrivato anche il droneMONTEMURLO - Tutela ambientale oltre che sicurezza stradale, la Polizia Locale ha presentato nel giorno di San Sebastiano, patrono del Corpo, il report ... piananotizie.it

Cronaca. Unione Rubicone, attività Polizia Locale. Pugno di ferro sui rifiuti: sequestri, patenti ritirate e un’indagine dell'Antimafia - facebook.com facebook