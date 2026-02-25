Castelnuovo Il patron Pioli lascia al suo posto per ora Grassi | Aspettiamo una reazione sul campo domenica

La decisione di mantenere Luigi Grassi alla guida del Castelnuovo deriva dalla situazione critica affrontata dalla squadra, che non vince da 12 partite e si avvicina pericolosamente alla zona retrocessione. La società gialloblù ha scelto di affidargli ancora il comando, sperando in una reazione concreta già dalla prossima sfida di domenica. La squadra si prepara a cambiare marcia, con l’obiettivo di risollevare il morale e migliorare i risultati sul campo.

Luigi Grassi, 43 anni, garfagnino doc, rimane alla guida del Castelnuovo. E’ quanto ha deciso la società gialloblù, lunedì sera, al termine di un incontro fra i componenti il consiglio direttivo per esaminare la delicata situazione in cui si è trovata la squadra che non vince da 12 turni e la classifica si è fatta sempre più precaria e ora a capitan Giacomo Cecchini e compagni rimane solo un punto di vantaggio sulla zona rossa dei play out. Il Castelnuovo, con 28 punti, ha una partita in meno rispetto alla Massese (quintultima) a quota 27 e al Real Forte Querceta che lo precede di due punti, ma ciò non dà sicurezza assoluta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

