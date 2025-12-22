Dalle passeggiate a piedi o in bicicletta lungo il fiume, da Trezzo a Cassano, per smaltire gli eccessi a tavola, alle bellezze più o meno note della Martesana. Castelli, palazzi, monumenti un itinerario di Natale firmato Identità Fluenti, il progetto di rilancio dell’ Ecomuseo Adda di Leonardo, che ha mappato 260 tesori sul territorio. Piatto ricco per chi non parte per le vacanze di fine anno. Al percorso fai da te non può mancare la passerella sull’alzaia e la scala “Vortice“ di Attilio Stocchi e Gualtiero Oberti a Vaprio, più famosa per le dimore nobiliari, fra le quali quella dei Melzi d’Eril che ospitò il genio di Vinci. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il magico Natale in Martesana. Itinerari di arte, storia e natura

