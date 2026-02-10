L’Emilia-Romagna torna protagonista a Bit 2026, portando in scena quattordici nuove cartoguide tematiche che raccontano natura, mare e città d’arte. La regione, presente in fiera fin dalla prima edizione, ha allestito uno stand moderno e accattivante, dove 34 operatori delle tre Destinazioni Turistiche Regionali presentano le loro proposte di viaggio. Sempre più orientate al rispetto dell’ambiente e al turismo lento, le offerte puntano a far scoprire il meglio di questa terra, tra scorci culturali e paesaggi natur

L’ Emilia-Romagna si racconta a Bit 2026 con 14 nuove Cartoguide tematiche. Presente alla manifestazione milanese dalla sua prima edizione, la Regione partecipa a Bit 2026 con uno stand dalla grafica innovativa, che accoglie 34 operatori delle tre Destinazioni Turistiche Regionali con le loro proposte di vacanza, sempre più green ed orientate al turismo sostenibile e ai ritmi slow. L’appuntamento milanese sarà la prima uscita ufficiale del nuovo strumento di cui la promozione turistica dell’Emilia-Romagna si avvarrà in tutte le principali fiere di settore e nei workshop in Italia e all’estero: 14 cartoguide tematiche, tradotte anche in inglese e tedesco, dedicate ai principali prodotti turistici dell’Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Natura, mare e città d’arte. Le eccellenze si svelano nelle cartoguide tematiche

La Regione Toscana riporta numeri confortanti per il turismo.

