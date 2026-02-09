Riforma dei porti Salvini risponde alle critiche | Trieste non perderà nulla

Matteo Salvini difende la sua riforma dei porti, rispondendo alle critiche di chi lo accusa di danneggiare Trieste.

"Il Partito democratico mi attacca sulla riforma dei porti? Evidentemente non l'ha letta, perché a sinistra criticano a prescindere". A dirlo è il ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini, intervenuto questa sera a Trieste. Le critiche dei dem si sono concentrate sui 20 milioni che verrebbero.🔗 Leggi su Triesteprima.it

Argomenti discussi: Lega, la riforma dei porti si è già incagliata; La Porti d’Italia spa è desaparecida: e se non arrivasse al voto in Parlamento?; Telese e Travaglio svaccano su Mattarella; Edizione del 8 febbraio 2026.

Riforma dei porti, Salvini risponde alle critiche: Trieste non perderà nullaL'esponente della Lega ha risposto così alle posizioni espresse oggi dai dem. Abbiamo quasi un miliardo di investimenti in corso sul porto, ma la sinistra si alza al mattino e trova sempre qualcosa c ... triesteprima.it

Salvini a Trieste tra cabinovia, porto e sicurezza: I fondi si trovano, ora il Comune scelga il progettoIl futuro della cabinovia, il destino del porto di Trieste, il tema del terzo mandato, la riforma dei porti, la sicurezza e gli autovelox. Sono stati molti i fronti toccati da Matteo Salvini, viceprem ... triestecafe.it

“I numeri lanciati dal collega De Luca nel tentativo di affossare la riforma dei porti sono inesatti, superficiali, già smentiti da Assoporti. ... . leggi l'articolo su GazzettadiNapoli.it . #economia #gianpierozinzi #governo #infrastutture #legasalvinipremier #napoli facebook