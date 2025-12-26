Sei rifatta? Valeria Marini risponde alle domande più audaci dei ragazzi con sindrome di Down
Valeria Marini ha accettato di rispondere alle domande di un gruppo di ragazzi e ragazze con sindrome di Down, anche se in verità un paio di loro hanno preferito dichiararle il loro amore. Uno però le ha fatto una domanda potenzialmente spinosa: “Sei rifatta?” e lei senza scomporsi ha risposto: “No. Dovrei forse, ma no” Una ragazza invece le ha chiesto quanto tempo ci mette a truccarsi e Valeria ha risposto che dipende, può metterci 20 minuti o anche un’ora e mezza. Il confronto tra Valeria e i ragazzi, organizzato nell’ambito di uno degli speciali Up&Down di Paolo Ruffini, si è fatto surreale, come spesso capita quando c’è di mezzo Valeria. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
