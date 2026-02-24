Processo Regeni l’avvocata Ballerini | Consulenti hanno paura Egitto non è paese sicuro

L’avvocata Ballerini denuncia che i consulenti coinvolti nel caso Regeni sono troppo spaventati per esporre le proprie identità, a causa della mancanza di sicurezza in Egitto. La causa di questa paura, spiega, risiede nella difficile situazione politica e nelle minacce ricevute. La loro riluttanza a mostrarsi pubblicamente crea tensione e ritardi nel procedimento giudiziario. La questione si intreccia con le difficoltà di garantire un processo equo in un paese considerato poco affidabile.

"Non credo sia accaduto molte volte che un perito nominato dalla Corte debba stare dietro un paravento senza neanche poter declinare le proprie generalità o far vedere il suo volto. Al di là di chi pensa a livello italiano ma anche europeo che l' Egitto sia un paese sicuro non è così, non lo è per il testimone, per i periti ne per i consulenti e certo non lo è stato per Giulio Regeni ". Sono le parole di Alessandra Ballerini, avvocata di parte civile per la famiglia di Giulio Regeni, dopo il rinvio dell' udienza del processo per la morte del ricercatore italiano rapito e ucciso al Cairo nel 2016.

La Consulta sblocca il processo Regeni: caso eccezionale, perché l’Egitto non coopera con l’ItaliaLa Corte costituzionale ha deciso di riaprire il processo sul caso Regeni.

