Regeni riprende processo dopo Consulta Legale famiglia | Affaticati ma vicini alla meta

Il processo per la morte di Regeni riprende dopo la pronuncia della Corte costituzionale, che ha confermato la validità delle indagini. La famiglia si mostra stanca ma determinata, affermando di sentirsi più energici grazie anche a un recente documentario che ha ridato slancio alla loro lotta. Nonostante le difficoltà, continuano a credere nella possibilità di arrivare alla verità. La ripresa del procedimento rappresenta un passo importante nel caso.

"Siamo certamente affaticati ma vicini alla meta, pieni di energia e sicuramente anche il documentario ci ha dato una nuova energia e anche voi: è una cosa che ripetiamo spesso, chi ha pensato che diluire il tempo avrebbe sfilacciato in qualche modo la scorta mediatica e affettiva che abbiamo intorno si è sbagliato perché ha funzionato per contagio e siete sempre più numerosi. I calcoli che hanno fatto evidentemente sono falliti e il tempo è andato a nostro vantaggio. Adesso bisogna arrivare però alla fine". Così l'avvocata Alessandra Ballerini, legale di parte civile dei genitori di Giulio Regeni, prima della ripresa del processo davanti alla Prima Corte di Assise di Roma che vede imputati quattro 007 egiziani accusati del sequestro e dell'omicidio del ricercatore friulano rapito, torturato e ucciso in Egitto dieci anni fa.

