Acca Larenzia tutti prosciolti per il saluto romano | la decisione del Gup mette fine alle strumentalizzazioni

Il giudice ha assolto tutte le 29 persone coinvolte, tra cui molti militanti di CasaPound, accusate di aver eseguito saluti romani durante la commemorazione della strage di Acca Larenzia nel 2024. La decisione arriva dopo un'accurata analisi delle prove, che ha evidenziato l'assenza di elementi penali. La sentenza pone fine alle polemiche e alle strumentalizzazioni legate a quegli eventi. Ora la vicenda si chiude definitivamente.

Sono state tutte prosciolte le 29 persone, quasi tutte militanti di CasaPound, indagate per i saluti romani in occasione della commemorazione della strage di Acca Larenzia del 2024. Nell’inchiesta, coordinata dal procuratore capo Francesco Lo Voi e dalla pm Lucia Lotti, si contestava la violazione delle leggi Mancino e Scelba in relazione al deposito nell’aprile del 2024 delle motivazioni da parte delle Sezioni Unite della Cassazione che erano intervenute sulla questione del saluto romano. Una lettura rigettata dal Gup di Roma, che ha ritenuto che non vi fosse una ragionevole previsione di condanna e per questo ha dichiarato il non luogo a procedere.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

