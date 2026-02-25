Caso Espstein Nyt | Dai documenti sparite accuse di una donna a Trump

(Adnkronos) – Tra i milioni di documenti degli Epstein files pubblicati dal dipartimento di Giustizia mancherebbero i documenti relativi alle accuse di aggressione sessuale che una donna ha mosso nel 2019 contro Donald Trump. Lo scrive il New York Times, spiegando che si tratta di rapporti dell'Fbi relativi alle dichiarazioni della donna che, subito dopo. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

