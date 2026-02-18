Caserta città delle donne presentazione della kermesse con due ministri

La manifestazione nasce e si svolge a Caserta come atto simbolico e culturale: qui, oltre due secoli fa, con il Codice Leuciano promulgato nella Real Colonia di San Leucio, venne sancita per la prima volta al mondo la parità giuridica tra donne e uomini. L’applicazione concreta di tale principio, che pose la figura femminile al centro di un sistema di sviluppo integrato, produsse risultati straordinari, rendendo San Leucio un esempio di progresso civile, economico e industriale senza precedenti in Europa. Da questo primato storico prende forma un festival che intende celebrare l’eccellenza femminile e riflettere sul presente e sul futuro dei diritti delle donne, unendo la memoria del passato alle sfide che verranno.🔗 Leggi su Casertanews.it

