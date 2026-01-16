Anche a Pescara si registra un aumento delle compravendite nei primi 9 mesi del 2025

Nel corso dei primi nove mesi del 2025, Pescara ha registrato un incremento del 2,2% nelle compravendite immobiliari rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Sebbene il dato non sia il più elevato tra le province abruzzesi, conferma comunque una tendenza di crescita nel mercato immobiliare locale. Questi segnali indicano una stabilità e un leggero miglioramento delle attività nel settore, offrendo spunti di interesse per chi desidera investire o comprare casa in zona.

Le compravendite a Pescara sono aumentate del 2,2% lo scorso anno nei primi 9 mesi. Un dato interessante che segna comunque un andamento positivo, nonostante non sia il migliore tra le province abruzzesi. Infatti, è ben al di sotto del dato regionale che segna un +7,8%. Meglio di Pescara hanno fatto certamente Chieti e Teramo sono le città più vivaci con una crescita rispettivamente del 15,7% (512 compravendite) e del 9,9% (347 compravendite). Pescara si colloca al terzo posto (+2,2%), con 1.158 compravendite nel periodo gennaio-settembre 2025. L'unica città che registra il segno negativo è L'Aquila, con un calo del -1% con 619 compravendite.

