Casa a Parma compravendite in aumento del 16.4% | 4° in Regione e 23° in Italia

Nel periodo tra gennaio e settembre 2025, Parma ha registrato un incremento del 16,4% nelle compravendite immobiliari, posizionandosi al quarto posto in Regione e al 23° a livello nazionale. Questo dato evidenzia un mercato in crescita e una maggiore attenzione verso il settore immobiliare locale. Un trend che riflette un contesto stabile e in evoluzione, offrendo opportunità sia per acquirenti che per investitori.

Nel periodo tra gennaio e settembre del 2025 a Parma le compravendite immobiliari sono aumentate del 16.4%, rispetto allo stesso periodo del 2024. Una crescita notevole, corrispondente a 1.281 compravendite, che ci piazza al quarto posto per la regione Emilia-Romagna e in 23esima posizione a livello nazionale. Casa, a Parma compravendite in aumento del 16.4%: 4° in Regione e 23° in Italia; Stranieri in aumento nell'acquisto di case vacanza: nel 2025 quasi il 16%. Casa, aumentano prezzi e compravendite ma la ripresa è lenta. A Milano il mercato immobiliare si raffredda, cresce Roma - Nei primi mesi dell'anno sul mercato immobiliare residenziale italiano si conferma l'inversione di tendenza del 2024. Casa, a Roma compravendite in aumento del 5.7%, prezzi in salita del 4% - Il mercato immobiliare residenziale della Capitale mostra segnali di vivacità nel corso del 2025. Casa: compravendite in aumento - Romagna si prepara a una ripresa, con una previsione di crescita del 9,3% della vendita di case rispetto al 2024.

