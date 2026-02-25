Carro di Carnevale a fuoco la doppia indagine sull' incidente

Il carro di Carnevale è stato distrutto da un incendio causato dal contatto con un filo dell'alta tensione vicino alla stazione di Nocera Superiore. La scintilla ha provocato un rogo improvviso, che ha distrutto la struttura durante la sfilata. Le autorità hanno aperto due indagini per chiarire le cause dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. Le verifiche continuano per accertare cosa abbia scatenato il fuoco.

Una doppia indagine sull'incendio al carro allegorico di Carnevale, distrutto durante una sfilata, dopo aver tranciato un filo dell'alta tensione presso la stazione ferroviaria di Nocera Superiore. Un episodio che non ha provocato feriti ma ha creato danni enormi alla circolazione ferroviaria, al punto che i treni sospesi in mattinata sono stati ripristinati solo il giorno seguente. L'incidente si era verificato lungo via Matteotti. Durante il transito dei carri, quello battezzato "Sotto il cielo d'Oriente" ha urtato un cavo dell'alta tensione. L'impatto ha provocato la rottura del cavo e, subito dopo, l'incendio.