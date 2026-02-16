Incidente a Sarno carro di Carnevale contro un palo della luce | i disagi

Un carro di Carnevale si è schiantato contro un palo della luce ieri sera a Sarno, creando disagi in centro città. Durante la sfilata, il veicolo ha perso il controllo e si è scontrato con il palo, danneggiando i cavi elettrici e interrompendo l’illuminazione stradale. La scena ha attirato numerosi spettatori e ha causato l’interruzione temporanea del traffico nel cuore del paese.

Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco e delle forze dell'ordine, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area interessata e a consentire il ripristino delle condizioni di sicurezza Incidente durante la sfilata dei carri allegorici che si è tenuta ieri sera a Sarno. Una delle strutture in corteo, mentre attraversava il centro abitato, ha impattato contro un palo della pubblica illuminazione al quale erano collegati anche cavi elettrici. L'episodio si è verificato nella zona di Cappella Vecchia. A seguito dell'urto, diverse utenze sono rimaste senza energia elettrica, con inevitabili disagi per numerosi residenti della zona, molti dei quali si sono riversati in strada per capire cosa fosse accaduto.