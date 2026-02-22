Incendio durante la sfilata di Carnevale a fuoco un carro allegorico | paura a Nocera Superiore

Un incendio ha coinvolto un carro allegorico durante la sfilata di Carnevale a Nocera Superiore, a causa di un cortocircuito. Le fiamme hanno preso rapidamente, causando panico tra il pubblico e costringendo le autorità a intervenire con i vigili del fuoco. Il fuoco ha danneggiato una parte significativa del carro, mentre alcune persone sono state evacuate per sicurezza. La sfilata è stata interrotta temporaneamente per gestire l’emergenza. La polizia indaga sulle cause dell’incidente.

L'episodio si è verificato durante la sfilata di Carnevale che si è tenuta questa mattina, domenica 22 febbraio, nella città del Salernitano. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme. Momenti di paura e tensione questa mattina, nel comune di Nocera Superiore, quando un carro allegorico, di circa quattro metri di altezza, ha preso fuoco. L'episodio si è verificato questa mattina, nei pressi della stazione a Nocera Superiore. L'impatto molto probabilmente con un cavo dell'alta tensione.