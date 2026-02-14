Yildiz tenta di battere un record che resiste da più di mezzo secolo, un traguardo raggiunto l’ultima volta da Bettega nel 1972. La giovane promessa della Juventus si allena duramente, sperando di eguagliare o superare la prestazione storica dell’ex attaccante. La sua determinazione cresce giorno dopo giorno, mentre si prepara alla prossima partita di campionato.

. Serve un gol con l’Inter per scrivere un’altra pagina di storia. La Juventus si appresta a vivere un ciclo di fuoco che potrebbe definire le ambizioni dell’intera annata. Il calendario mette i bianconeri di fronte a due bivi senza ritorno: stasera il Derby d’Italia a San Siro contro l’Inter e, già martedì prossimo, la delicata trasferta in Turchia per l’andata dei playoff di Champions League contro il Galatasaray. Due appuntamenti fondamentali sia per accorciare la classifica in Serie A — dopo il mezzo passo falso interno contro la Lazio — sia per approcciare con il piede giusto la fase a eliminazione diretta in Europa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Yildiz a caccia di un record che dura da oltre 50 anni: l’ultimo a riuscirci è stato Bettega

