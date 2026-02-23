Pusher ucciso a Milano arrestato per omicidio volontario il poliziotto Carmelo Cinturrino | Può uccidere ancora profilo pericoloso e inquietante

Il pusher morto a Milano è stato ucciso durante un conflitto legato al traffico di droga, e l’arresto del poliziotto Carmelo Cinturrino per omicidio volontario ha suscitato grande scalpore. La vittima, coinvolta in attività illecite, era stata trovata senza vita in un magazzino abbandonato. La polizia ha ricostruito i dettagli del confronto che ha portato alla sua morte. Le indagini continuano per chiarire eventuali responsabilità.

Un caso di grande clamore sta scuotendo Milano dopo il fermo dell'assistente capo della Polizia di Stato, Carmelo Cinturrino, accusato di omicidio volontario ai danni di Abderrahim Mansouri, ucciso lo scorso 26 gennaio a Rogoredo. L'agente, conosciuto come "Luca", è stato fermato dai colleghi su disposizione della Procura di Milano a seguito di una svolta nelle indagini, che hanno evidenziato gravi elementi di responsabilità. Il provvedimento cautelare si fonda su tre esigenze principali: il pericolo di reiterazione del reato, ossia la possibilità che l'agente possa compiere ulteriori atti violenti; il rischio di inquinamento probatorio, e il pericolo di fuga, anche per via delle disponibilità abitative di Cinturrino.

Pusher ucciso a Rogoredo, fermato il poliziotto Carmelo Cinturrino: è accusato di omicidio volontario Carmelo Cinturrino ha sparato e ucciso un pusher a Rogoredo, causa il suo atteggiamento aggressivo durante un’operazione di polizia.

Pusher assassinato a Rogoredo, il poliziotto Carmelo Cinturrino fermato per omicidio volontario: "C'è il rischio che uccida ancora" Abderrahim Mansouri è stato ucciso a Rogoredo senza opporre resistenza, e il poliziotto Carmelo Cinturrino è stato fermato con l’accusa di omicidio volontario.

