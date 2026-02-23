Carmelo Cinturrino può uccidere ancora I colleghi del poliziotto che ha sparato allo spacciatore | Pericoloso e violento fa paura

Carmelo Cinturrino, coinvolto in un episodio violento, ha minacciato i colleghi con atteggiamenti aggressivi. La sua natura pericolosa e imprevedibile alimenta timori tra gli agenti, che descrivono un comportamento violento e intimidatorio. Durante un confronto nel parcheggio del commissariato Mecenate, ha rifiutato di collaborare, svelando il suo carattere difficile. La scena si è conclusa con una forte tensione tra Cinturrino e gli agenti presenti.

Milano – “Fate quello che dovete”. Il castello di bugie di Carmelo Cinturrino alias ’Luca‘ crolla lunedì mattina nel parcheggio del commissariato Mecenate. Lo sbirro con numeri da record nella trincea di Rogoredo e fama da duro tra i casermoni del Corvetto viene fermato alle 8.30 con l’accusa di aver ucciso Abderrahim ’Zack‘ Mansouri. E non per legittima difesa contro un uomo armato, come ha continuato a ribadire, bensì sparando da una distanza di 25-28 metri alla sagoma del ventottenne marocchino che stava cercando di fuggire. Il testimone oculare, il Dna del pusher (che non c’è) e la valigetta: tutti gli elementi contro il poliziotto Carmelo Cinturrino Zack Mansouri impugnava una pietra, non la pistola Beretta a salve: non ci sono impronte né Dna sull’arma. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Pusher ucciso a Milano, arrestato per omicidio volontario il poliziotto Carmelo Cinturrino: “Può uccidere ancora, profilo pericoloso e inquietante”Il pusher morto a Milano è stato ucciso durante un conflitto legato al traffico di droga, e l’arresto del poliziotto Carmelo Cinturrino per omicidio volontario ha suscitato grande scalpore.

Chi è Carmelo Cinturrino, il poliziotto che ha sparato e ucciso un 28enne a Rogoredo: “Chiedeva il pizzo”Carmelo Cinturrino, agente di polizia, ha sparato e ucciso un giovane di 28 anni a Rogoredo, dopo averlo sorpreso mentre chiedeva denaro.

Carmelo Cinturrino può uccidere ancora. I colleghi del poliziotto che ha sparato allo spacciatore: Pericoloso e violento, fa pauraMilano Rogoredo, crollato il castello di bugie dell’agente che ha ucciso il pusher Mansouri: ha sparato da una distanza di 25-28 metri mentre il pusher fuggiva. Le parole durante l’arresto: Fate quel ... ilgiorno.it

Carmelo Cinturrino «può uccidere ancora»: l'agente portato in carcere. Profilo «pericoloso e inquietante», Mansouri era perseguitatoCarmelo Cinturrino si è messo al lavoro lunedì mattina come ogni giorno, salvo poi essere fermato dai colleghi su input della procura ... msn.com

I colleghi di Carmelo Cinturrino, il poliziotto fermato per omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, avevano paura dell'assistente capo del commissariato Mecenate e come loro anche alcuni frequentatori del boschetto di Rogoredo. E' uno dei dettagli che - facebook.com facebook

#omicidio a #rogoredo, un poliziotto: «Ho temuto che Carmelo Cinturrino potesse spararmi». #monsouri temeva l'assistente capo: i due si conosc... x.com