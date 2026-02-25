carmelo cinturrino arrestato secondo la compagna lo stanno incastrando vogliono fargliela pagare

“Secondo me lo stanno incastrando”, queste le parole della compagna di Carmelo Cinturrino, assistente capo della Polizia di Stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario del 26enne Abderrahim Mansouri, avvenuto il 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo, a Milano. “Finalmente riescono a fare qualcosa per fargliela pagare”, l’ipotesi sostenuta dalla compagna del poliziotto. Le parole della compagna di Carmelo Cinturrino Nella puntata del 25 febbraio di Ore 14, è stato trasmesso un video con gli audio inviati dalla compagna di Carmelo Cinturrino. La donna ha subito descritto l’uomo come una persona rispettosa, attaccato alla famiglia, ai genitori e agli amici. La conferenza stampa, nella questura di Milano, sul fermo dell’agente di polizia Carmelo Cinturrino La compagna del poliziotto ha sottolineato che il militare arrestato con l’accusa di omicidio volontario “non è mai stato una persona violenta”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

