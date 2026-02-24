Carmelo Cinturrino arrestato dopo Rogoredo la reazione della fidanzata Valeria | Se ha sbagliato pagherà

Carmelo Cinturrino è stato arrestato a Rogoredo dopo l’omicidio di Abderrahim Mansouri, una decisione motivata dall’indagine sulla sua responsabilità. La fidanzata Valeria commenta con fermezza: “Se ha sbagliato, pagherà”. La vicenda ha scosso il quartiere, dove la comunità si chiede cosa abbia spinto Cinturrino a compiere quel gesto. La polizia continua le verifiche per chiarire ogni dettaglio.

Dopo i fatti di Rogoredo e l’arresto di Carmelo Cinturrino per l’omicidio di Abderrahim Mansouri, interviene la fidanzata Valeria: “Quando l’indagine indicherà la verità vedremo. Se ha sbagliato pagherà quello che deve”. La donna ha riferito di sentirsi “amareggiata” per le perquisizioni ma aggiunge: “Dovevano fare il loro lavoro”. Carmelo Cinturrino arrestato per i fatti di Rogoredo Carmelo Cinturrino, assistente capo di polizia, è stato arrestato nell’inchiesta sull’omicidio di Abderrahim Mansouri, morto dopo essere stato colpito durante un intervento nell’area del boschetto di Rogoredo il 26 gennaio scorso. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Rogoredo, Cinturrino: "Chiedo scusa a tutti quelli che indossano divisa"

Sgomento nel paese di origine di Cinturrino: "Se Carmelo ha sbagliato, pagherà. Ma questa gogna mediatica fa malissimo"

