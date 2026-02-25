Carlo Conti è… Choc in diretta l’urlo del personaggio della tv e la reazione del conduttore

La vigilia della 76ª edizione del Festival di Sanremo, come spesso accade, è stata accompagnata da grande fermento mediatico. Tra prove, conferenze stampa e collegamenti televisivi, l’attenzione era tutta concentrata sull’imminente debutto della kermesse. In questo clima, però, a far discutere è stato anche un episodio andato in onda durante il Tg1, diventato rapidamente virale. In diretta è risuonata all’improvviso la frase: “Carlo Conti è .”. Parole urlate da una voce fuori campo e rivolte al conduttore del Festival, pur non presente in quel momento. Il tutto è avvenuto durante un collegamento politico da Palazzo Chigi. A pronunciare quelle parole è stato un personaggio noto della tv. Colto di sorpresa l’inviato del telegiornale, Francesco Maesano. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche:

Paolini grida contro Carlo Conti in diretta TV (VIDEO): tensione al Tg1 prima del Festival. La replica ironica del conduttore

Luca Argentero conduttore del Festival di Sanremo? La provocazione in tv: “Carlo Conti

Temi più discussi: Sanremo 2026, tragedia sfiorata per la troupe Rai. La testimonianza choc: Pensavo fossero morti; Sanremo, Conti Pressioni politiche? La mia storia parla per me; Francesco Renga: La morte di mia madre ha segnato tutta la mia vita. Sono scappato dalla relazione con Ambra Angiolini; Olimpiadi, fuori onda choc: Evitiamo il bob israeliano. Scuse Rai ma è bufera.

Sanremo 2026, Carlo Conti corre (troppo) tra le polemiche: Zero show. Poi delusione per Laura Pausini: Pensavo fosse una gagLa prima serata è andata via velocissima, forse troppo per il pubblico: Gli interessa solo terminare in anticipo. libero.it

Sanremo 2026, la gufata di 'Pier Silvio Berlusconi' e Carlo Conti annuncia squalifiche da FiorelloA La Pennicanza, in diretta su Rai Radio 2, il conduttore della kermesse si è collegato con Fiorello per qualche anticipazione. E non sono mancate le stoccate. libero.it

Sanremo 2026, Carlo Conti: “Il refuso sullo schermo con la scritta Repupplica Chi non fa, non sbaglia. Mi aspettavo ascolti anche più bassi per lo scenario”. Achille Lauro canterà per le vittime di Crans-Montana di @IlContiAndrea @FQMagazineit x.com

"Ci dispiace, chiedo scusa". Carlo Conti si scusa in diretta per quello che è accaduto ieri sera e di cui tutti parlano. "Dobbiamo controllare troppe cose" - facebook.com facebook