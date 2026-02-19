Operazione Fenus nel Nisseno i carabinieri arrestano 4 persone per usura ed estorsione

I carabinieri hanno smantellato un’organizzazione criminale nel Nisseno, arrestando quattro persone coinvolte in usura ed estorsione. L’indagine, chiamata operazione “Fenus”, ha rivelato come gli indagati prestassero denaro a tassi elevati e minacciassero le vittime per recuperare i soldi. Durante le operazioni, sono stati trovati documenti e denaro che testimoniano le attività illecite. L’intervento ha portato alla cattura dei sospetti, che ora si trovano in cella in attesa di giudizio. Le indagini continuano per approfondire eventuali altri coinvolgimenti.

Operazione “Fenus”: nel Nisseno, i carabinieri smantellano un’organizzazione per usura ed estorsione. Un’indagine dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Gela ha portato all’arresto di quattro persone nel Nisseno, accusate di usura, esercizio abusivo dell’attività di raccolta del risparmio tra il pubblico, tentata estorsione e danneggiamento seguito da incendio. L’operazione, denominata “Fenus”, ha svelato un sistema di intermediazione creditizia illegale attivo tra il 2016 e il 2024, che sfruttava lo stato di bisogno finanziario di individui vulnerabili. Le indagini sono state avviate nel novembre 2024 e si sono concluse con gli arresti dello scorso fine settimana.🔗 Leggi su Ameve.eu

