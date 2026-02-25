Capitale cultura Acquaroli chiude l’audizione

Acquaroli ha deciso di chiudere l’audizione, dopo aver ascoltato le proposte di Ancona e delle altre città candidate. La motivazione principale riguarda la necessità di presentare un progetto più convincente e dettagliato. Domani, Ancona si recherà a Roma per difendere la propria candidatura davanti al Ministero della Cultura. La decisione finale sulla città che riceverà il titolo arriverà nei prossimi giorni.

Ancona si presenta domani a Roma per l’audizione pubblica al Ministero della Cultura che deciderà la Capitale italiana della cultura 2028. La città dorica è tra le dieci finaliste: avrà 30 minuti per esporre il dossier "Ancona. Questo Adesso" e altri 30 per rispondere alle domande della giuria nella Sala Spadolini. L’audizione, in programma dalle 10, sarà trasmessa in diretta streaming sul canale del Ministero. La delegazione sarà guidata dal sindaco Daniele Silvetti e dall’assessora comunale alla Cultura Marta Paraventi, affiancati dalla direttrice creativa Anghela Alò, dal presidente della Fondazione Marche Cultura Andrea Agostini e dal rettore dell’Università Politecnica delle Marche Enrico Quagliarini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Colle capitale della cultura. Carovana di cittadini a Roma per l’audizioneLa decisione di eleggere Colle come Capitale Italiana della Cultura 2028 ha motivato una grande mobilitazione di cittadini.

Sì, è davvero la Basilica di Vitruvio, Acquaroli: «Ritrovamento epocale, Fano capitale dell'architettura»È stato annunciato il ritrovamento della Basilica di Vitruvio a Fano, un ritrovamento considerato di grande rilevanza nel campo dell'architettura e della storia antica.

Tajani: «Matera capitale Cultura è un riconoscimento dal valore politico» - News x.com

Alla Farnesina l'evento di presentazione su “Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026”. All’iniziativa, che si tiene al Ministero, intervengono il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, il Presidente de - facebook.com facebook