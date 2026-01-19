Sì è davvero la Basilica di Vitruvio Acquaroli | Ritrovamento epocale Fano capitale dell' architettura

È stato annunciato il ritrovamento della Basilica di Vitruvio a Fano, un ritrovamento considerato di grande rilevanza nel campo dell'architettura e della storia antica. Il governatore Acquaroli ha definito l'evento come “epocale”, sottolineando l'importanza di questo scoperta per la città e per gli studi storici. Si tratta di un passo avanti significativo nella comprensione del patrimonio culturale della regione, che potrà offrire nuove prospettive sulla storia architettonica dell’area.

FANO - Un rinvenimento epocale. E così l'ha definito anche il governatore Acquaroli questa mattina: «Epocale. Perchè con questa scoperta Fano diventa capitale nazionale e internazionale dell'architettura». Con tutto quello che ne consegue: investimenti e promozione. Stiamo parlando della scoperta delle colonne, di grandi dimensioni, effettuata nel corso degli scavi di piazza Andrea Costa, che vanno di fatto a certificare l’esistenza in quel sito della leggendaria basilica di Vitruvio. Si attendeva solo la conferma ufficiale che è arrivata questa mattina alla Memo con una conferenza stampa con la partecipazione del sindaco Luca Serfilippi, del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e del ministro della cultura Alessandro Giuli, intervenuto in video, più il soprintendente Andrea Pessina 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Sì, è davvero la Basilica di Vitruvio, Acquaroli: «Ritrovamento epocale, Fano capitale dell'architettura» Ritrovati a Fano i resti della Basilica di Vitruvio. Acquaroli: «Scoperta sensazionale, Marche centrali nella cultura internazionale»Sono stati rinvenuti a Fano i resti della Basilica di Vitruvio, una scoperta di grande rilevanza per l'archeologia e la storia locale. La Basilica di Vitruvio, il video della sensazionale scoperta a FanoLa Basilica di Vitruvio a Fano rappresenta una scoperta di grande rilievo storico e archeologico. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Sì, è davvero la Basilica di Vitruvio, Acquaroli: «Ritrovamento epocale, Fano capitale dell'architettura» - facebook.com facebook Una chiesa barocca davvero grandiosa a #Roma la splendida San Carlo al Corso. x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.