Gianluigi Buffon commenta la corsa scudetto tra Inter e Napoli, sottolineando come questa sfida rappresenti un esempio positivo per il calcio italiano. Nell’intervista, l’ex portiere analizza anche le prestazioni delle italiane in Champions League, offrendo un punto di vista esperto e riflessivo sul momento attuale delle competizioni nazionali e internazionali.

Inter News 24 Buffon, ex portiere della Juve tra le altre, ha analizzato la corsa scudetto in Serie A e non solo: le sue dichiarazioni. ( inviato al Teatro Regio) – Il Teatro Regio ha ospitato una serata benefica dal titolo “ My name is Luca-Ballata con Vialli ”, serata promossa dalla Fondazione Vialli e Mauro per la ricerca e lo sport onlus. La prima edizione ha avuto luogo a Genova lo scorso anno. Questa seconda tocca Torino e, a tre anni dalla scomparsa, Gianluca Vialli viene ricordato da compagni di squadra, amici e giornalisti. Tra questi ha parlato anche Gigi Buffon che poi ha toccato molti altri argomenti. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Buffon sicuro: «Corsa scudetto? Inter Napoli spot per il nostro calcio. Sulle italiane in Champions dico questo» – VIDEO

