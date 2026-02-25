Capello | Milan stai attento a chi sta dietro Pericolo di subire il contraccolpo nella testa

Fabio Capello, ex giocatore ed ex allenatore del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Per l'occasione, ha parlato della lotta per un posto nella prossima edizione della Champions League: il tecnico rossonero Massimiliano Allegri, qualche settimana fa, aveva fissato in 74 punti la quota minima necessaria per essere sicuri di centrare l'obiettivo. «Penso che alla fine ne basteranno meno - ha spiegato Capello -. Anche perché, con tanti scontri diretti, tutte lasceranno per forza qualcosa». Il Milan, che era incollato all'Inter capolista, con la sconfitta di 'San Siro' contro il Parma è precipitato a - 10 dai nerazzurri. Sogno Scudetto sfumato, ma buon vantaggio su Juventus (8 punti) e la coppia Como-Atalanta (9), rispettivamente quinta e seste in classifica, per la zona Champions. «La sconfitta contro il Parma ci ha detto che il sogno Scudetto era un’utopia, adesso il Milan deve stare attento a chi sta dietro», ha detto Capello senza troppi giri di parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

