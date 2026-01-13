Fabio Capello ha osservato che il Milan sta rallentando nella corsa europea, evidenziando come Inter e Napoli siano attualmente superiori. L’ex allenatore ha messo in guardia i rossoneri riguardo al rischio di perdere il quarto posto, importante per la qualificazione alle competizioni continentali. In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, Capello ha analizzato la situazione attuale della squadra di Allegri, sottolineando la necessità di una svolta per mantenere gli obiettivi stagionali.

Fabio Capello, ex giocatore ed ex allenatore del Milan, ha parlato dei rossoneri di Massimiliano Allegri, reduci dal pareggio colto 'last minute' (1-1) sul campo della Fiorentina, in un'intervista esclusiva concessa alla Gazzetta dello Sport di oggi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Capello avverte il Milan: “Stai rallentando molto. Inter e Napoli superiori. Attento al quarto posto”

Leggi anche: Capello: «L’ultimo Milan è da resettare. Deve stare attento anche al quarto posto. Sulla lotta Champions…»

Leggi anche: Capello avvisa i rossoneri: “Il Milan deve stare attento al posto Champions. Sarà una bella lotta”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Capello a Chivu: "Stai facendo come me al Milan" - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it

Inter, Capello a Chivu: "Stai facendo la stessa strada che ho fatto io al Milan" - Fabio Capello nello studio post partita di Sky Sport fa i complimenti a Chivu e fa anche un paragone importante: "Stai facendo la stessa strada che ho percorso io quando sono arrivato al Milan. sport.sky.it

Capello a Chivu: "Stai facendo come me al Milan". Il rumeno: "Spero di vincere almeno la metà" - 0 dei nerazzurri in Champions League, l'ex allenatore si è rivolto infatti così ... tuttomercatoweb.com

Capello avverte: Inter avanti, ma Conte non trema Certe partite non si giocano solo col pallone, ma con la testa. Fabio Fabio Capello lo spiega chiaramente sulle colonne della Gazzetta dello Sport: “Vedo l’Inter favorita, arriva da un momento favorevole”. Ma il - facebook.com facebook

#Capello avvisa i rossoneri: "Il #Milan deve stare attento al posto #Champions. Sarà una bella lotta" #SerieA #SempreMilan x.com