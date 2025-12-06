Trafugati dalla chiesa di Sant’Ambrogio a Morosolo 25 anni fa due dipinti settecenteschi tornano a Casciago

Varese, 6 dicembre 2025 – Oggi nella chiesa di Sant'Ambrogio di Morosolo del comune di Casciago, in provincia di Vares e, la restituzione da parte del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Napoli di due dipinti, olio su tela, raffiguranti 'Sant'Ambrogio che appare nella battaglia di Parabiago' e 'Sant'Ambrogio che fugge da Milano', di epoca settecentesca, entrambi delle dimensioni di 100 centimetri per 78 centimetri, trafugati il 16 settembre 2000 proprio da quel luogo sacro. Dopo circa 25 anni di ricerche, i quadri sono stati individuati nell'ambito di una indagine conclusa con la denuncia di diverse persone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

