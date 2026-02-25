Campioni di sostenibilità L’Italia capofila in UE

L’Italia ha raggiunto un record nel settore delle macchine automatiche di confezionamento, superando i 10 miliardi di euro nel 2024. La crescita deriva dalla forte domanda internazionale e dall’innovazione tecnologica. Le aziende italiane investono in nuove linee di produzione più efficienti, puntando sulla sostenibilità ambientale. Questa espansione conferma il ruolo di leadership del paese nel mercato globale del confezionamento. La tendenza continua a rafforzare la posizione dell’Italia nel settore.

L’Italia è un hub globale per il confezionamento. Nel 2024 il comparto delle macchine automatiche ha superato per la prima volta i 10 miliardi di euro (+9% rispetto al 2023). Si stima una produzione di circa 17,26 milioni di tonnellate (+1,1%), con un fatturato dell’industria del packaging che gravita attorno ai 40 miliardi di euro. È il vero motore, con oltre 8 miliardi di euro generati dalle vendite all’estero, rendendo il “Made in Italy” tecnologico il punto di riferimento mondiale. Da tempo l’Italia è leader europeo nell’economia circolare, superando con largo anticipo i target UE. Nel 2024 è stato riciclato il 76,7% degli imballaggi immessi al consumo (circa 10,7 milioni di tonnellate). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

