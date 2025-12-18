BMW Italia rafforza la strategia sulla sostenibilità Tra mobilità regole UE e inclusione

BMW Italia conferma il suo impegno nella sostenibilità, integrandola come elemento chiave della propria strategia. Attraverso iniziative che coinvolgono mobilità, rispetto delle normative europee e inclusione sociale, l’azienda si impegna a promuovere un futuro più responsabile e sostenibile, rafforzando il suo ruolo di leader nel settore automobilistico.

La sostenibilità resta uno dei pilastri strategici di BMW Group Italia, non solo sul fronte industriale ma anche su quello sociale e culturale. È quanto emerge dalla Sustainability Dinner 2025, appuntamento di fine anno per fare il punto sul proprio percorso ambientale e sulle iniziative di responsabilità sociale sviluppate nel Paese. Sul piano della mobilità, BMW conferma un approccio tecnologicamente neutrale, fondato su un’offerta che spazia dai motori termici più efficienti all’ elettrico, passando per ibridi plug-in e, dal 2028, soluzioni a idrogeno. Una strategia che, secondo il presidente e amministratore delegato di BMW Italia Massimiliano Di Silvestre (nella foto con la iX3), garantisce “flessibilità e resilienza in uno scenario macroeconomico e geopolitico complesso”, consentendo al gruppo di rispondere in modo concreto alle diverse esigenze dei mercati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

