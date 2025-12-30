Ue Meloni | Italia si conferma capofila attuazione Pnrr

L’Italia si conferma leader in Europa nell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Con la richiesta della nona rata, il paese ha raggiunto il 79% della dotazione totale, superiore alla media europea del 60%, e ha ricevuto finora 153,2 miliardi di euro. Questo risultato testimonia l’impegno italiano nel portare avanti i progetti previsti, consolidando il ruolo di paese più avanzato nell’attuazione del piano.

Roma, 30 dic. (askanews) – “Con la richiesta di pagamento della nona rata, l’Italia si conferma capofila in Europa nell’attuazione del PNRR, sia per numero di obiettivi raggiunti sia per importo ricevuto, che con l’ottava rata sale a 153,2 miliardi di euro, pari al 79% della dotazione totale, a fronte della media europea del 60%. Nel 2026 il Governo, insieme alle istituzioni competenti, continuerà a lavorare con determinazione per completare gli obiettivi della decima e ultima rata, trasformando il Piano più complesso d’Europa in risultati concreti per cittadini, imprese, economia e per la credibilità internazionale della Nazione”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Meloni: si conferma primato Italia nell’attuazione del Pnrr Leggi anche: La premier Meloni: "Italia capofila in Europa sul Pnrr, ricevuti finora 153,2 miliardi" Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. FDI - FRATELLI D'ITALIA: «UE, GARDINI (FDI): MELONI CONFERMA RUOLO CENTRALE DELL’ITALIA SULLA SCENA INTERNAZIONALE ED EUROPEA; Trump incontra Zelensky: lui e Putin pronti, molto vicini a soluzione; Trump: molti progressi, ancora uno o due nodi spinosi. Zelensky: discussi tutti gli aspetti del piano di pace, nuovo incontro a gennaio; Dall'Ue via libera all'ottava rata del Pnrr da 12,8 miliardi. Meloni: Italia capofila per obiettivi raggiunti e importo. Pnrr, pioggia di miliardi sull’Italia: via libera Ue all’ottava rata da 12,8 miliardi - La Commissione europea ha infatti erogato l’ottava rata del Pnrr italiano, pari a 12,8 miliardi di euro, portando a 153,2 miliardi il totale delle risorse finora incassate, cioè il 79% della dotazione ... unionesarda.it

Roma, 30 dic. (askanews) – “Con la richiesta di pagamento della nona rata, l’Italia si... - (askanews) – “Con la richiesta di pagamento della nona rata, l’Italia si conferma capofila in Europa nell’attuazione del PNRR, sia per numero di obiettivi raggiunti sia per importo ricev ... msn.com

Pnrr, l’Italia riceve l'ottava rata da 12,8 miliardi. E chiede la nona - I fondi sono destinati a settori chiave come digitalizzazione, energie rinnovabili e turismo, annuncia il vice presidente della Commissione Ue, Raffaele Fitto ... milanofinanza.it

Il 2025 di Fratelli d’Italia: il partito di Meloni è rimasto stabile nel corso di quest’anno, dal momento che nella Supermedia Youtrend/Agi del 16 gennaio aveva il 29,6% e in quella del 18 dicembre il 29,8%. - facebook.com facebook

C’è una nuova frontiera della sicurezza, nell’Italia del governo Meloni: si chiude chi prova a rispettare le regole e si lascia tranquillo chi le infrange. È accaduto di nuovo a Dragon Discotheque, a Carini. Riapre, investe, si attrezza come un aeroporto internazio x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.