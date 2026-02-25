Campagna antitruffe gli incontri

La campagna di prevenzione contro le truffe ha preso il via a causa dell'aumento di raggiri che colpiscono anziani e persone vulnerabili. Organizzano incontri per informare i cittadini sui rischi e le strategie di difesa. Le iniziative si concentrano su zone dove si verificano più frequentemente raggiri e coinvolgono esperti e volontari. Sono previsti incontri nelle palestre di quartiere e nelle case di riposo per sensibilizzare chi è più esposto.

Partita la campagna di prevenzione anticrimine "Più informati, meno truffati". Obiettivo frenare il fenomeno sempre più crescente dei raggiri ai danni di soggetti fragili: anziani, persone sole, deboli, disabili. Un fenomeno in aumento e mutamento, che non risparmia nessuno indipendentemente dall’età, o dalla condizione sociale. Vittime insomma di sempre più raffinate e falsamente credibili tecniche di imbroglioni, che usano metodi biechi per far cadere nella loro rete la gente. Questo attraverso ad esempio il caso di finti incidenti, inganni al telefono, agli sportelli di banche o uffici postali, on line, porta a porta, sui social, o messi in atto da sedicenti agenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Diga di Vetto: conclusi gli incontri con gli imprenditori agricoli, gli Enti e gli Ordini professionaliSi sono conclusi ieri gli incontri con imprenditori agricoli, Enti e Ordini professionali riguardanti il progetto della Diga di Vetto. Sapori stagionali e supporto alle filiere locali: al mercato di Campagna Amica un mese di incontri con i produttori del territorioDa inizio febbraio, il mercato di Campagna Amica a Forlì organizza una serie di incontri con i produttori locali. Pachino. Campagna antitruffe della Polizia di Stato: un denunciato