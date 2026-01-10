Diga di Vetto | conclusi gli incontri con gli imprenditori agricoli gli Enti e gli Ordini professionali

Da parmatoday.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si sono conclusi ieri gli incontri con imprenditori agricoli, Enti e Ordini professionali riguardanti il progetto della Diga di Vetto. L’evento ha visto la partecipazione di associazioni e istituzioni, focalizzandosi sulle azioni congiunte per lo sviluppo sostenibile e la gestione delle risorse idriche in Val d’Enza. Un momento di confronto importante per approfondire le implicazioni del nuovo invaso montano e promuovere un dialogo costruttivo tra tutti gli attori coinvolti.

Si è tenuto ieri pomeriggio l’incontro specialistico con associazioni imprenditoriali, ordini professionali ed enti istituzionali del Dibattito Pubblico dedicato alla discussione del progetto di realizzazione del nuovo invaso montano in Val d'Enza e delle azioni sinergiche, finalizzato a. 🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Diga di Vetto, Avs: "Il Commissario boicotta gli Enti del Contratto di fiume"

Leggi anche: Tutti i ruoli dei fiancheggiatori del clan Amato-Pagano: ecco chi sono gli imprenditori e gli incensurati che aiutavano gli “scissionisti”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

diga vetto conclusi incontriDiga di Vetto, i paletti di Atersir. Raffica di osservazioni al progetto: "Necessità d’acqua sovrastimata. Bassi i costi di gestione previsti" - Invaso in Appennino, dall’Agenzia per i servizi idrici e i rifiuti una ricognizione di tutte le criticità "Spese sottodimensionate su monitoraggio dei reflui dispendio di energia". msn.com

Diga di Vetto, il confronto. Dibattito pubblico partito. Ma i sindaci non ci sono - Primi cittadini interessati assenti, la bacchettata di Cocciufa: "Un dispiacere". ilrestodelcarlino.it

Mit: via al dibattito pubblico per la diga di Vetto in Emilia Romagna - Si e' svolta al ministero delle Infrastrutture una riunione operativa per la realizzazione della Diga di Vetto, un'opera idrica che da decenni rappresenta ... borsaitaliana.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.