Diga di Vetto | conclusi gli incontri con gli imprenditori agricoli gli Enti e gli Ordini professionali

Si sono conclusi ieri gli incontri con imprenditori agricoli, Enti e Ordini professionali riguardanti il progetto della Diga di Vetto. L’evento ha visto la partecipazione di associazioni e istituzioni, focalizzandosi sulle azioni congiunte per lo sviluppo sostenibile e la gestione delle risorse idriche in Val d’Enza. Un momento di confronto importante per approfondire le implicazioni del nuovo invaso montano e promuovere un dialogo costruttivo tra tutti gli attori coinvolti.

Diga di Vetto, il confronto. Dibattito pubblico partito. Ma i sindaci non ci sono - Primi cittadini interessati assenti, la bacchettata di Cocciufa: "Un dispiacere". ilrestodelcarlino.it

Mit: via al dibattito pubblico per la diga di Vetto in Emilia Romagna - Si e' svolta al ministero delle Infrastrutture una riunione operativa per la realizzazione della Diga di Vetto, un'opera idrica che da decenni rappresenta ... borsaitaliana.it

https://www.gazzettadiparma.it/non-solo-parma/2025/12/31/news/gaetana-russo-fdi-diga-di-vetto-passo-avanti-verso-l-inserimento-nel-piano-irriguo-nazionale-914967/ - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.