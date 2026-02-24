tre cammini codificati pilastro strategico del turismo nel senese

La presenza di ciclisti e camminatori lungo i percorsi medievali nel senese deriva dalla codificazione di tre

Anche in questo inverno, girando per la provincia in prossimità degli antichi percorsi medioevali ‘codificati’ come la celebre Francigena, è stato possibile vedere persone a piedi o in bicicletta. Il numero degli itinerari è destinato ad impennarsi in primavera ed estate, ed anche l’autunno fa la sua parte: questo tipo di turismo coinvolge oltre il 25% dei visitatori. Adesso c’è una legge che rifinanzia questi cammini, per la manutenzione e la promozione adeguata. Il Senese è interessato da tre cammini ‘codificati’: l’attraversamento della Via Francigena, la Via Laureatana (Siena-Loreto), la Via Romea Sanese (di recente strutturazione) che attraversa il Chianti Classico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

