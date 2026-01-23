Vertice Italia-Germania Camisa Confapi | Estremamente importante primo partner per l' export – Il video

Il vertice Italia-Germania rappresenta un momento di grande rilevanza per le relazioni economiche tra i due Paesi. La Germania è il principale partner commerciale dell'Italia, con numerose imprese tedesche presenti nel nostro territorio. Questo incontro sottolinea l'importanza di rafforzare la collaborazione e promuovere opportunità di scambio e crescita reciproca.

(Agenzia Vista) Roma, 23 gennaio 2026 "Un bilaterale estremamente importante, la Germania è il primo partner per l'export e abbiamo in Italia tantissime imprese tedesche. Occorre pensare a un nuovo modello di integrazione delle filiere e dei processi produttivi, questo è uno dei focus di questo incontro", così Camisa di Confapi al vertice Italia-Germania in corso a Roma. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

