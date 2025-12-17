Urta un muro e precipita con l'auto per oltre 100 metri in una scarpata | gravissima una 29enne

Una 29enne finisce in una scarpata a Vestone, Brescia, precipitando per oltre 100 metri e rimanendo intrappolata sotto l’auto per due ore. L’incidente, avvenuto dopo aver urtato un muro, ha messo in pericolo la vita della giovane, ora in condizioni gravissime. Un intervento tempestivo dei soccorritori si è reso indispensabile per tentare di salvarla da una situazione critica.

Una 29enne è rimasta intrappolata per 2 ore sotto la sua auto a Vestone (Brescia) dopo essere finita in fondo a una scarpata. Trasportata in ospedale, le sue condizioni sono gravissime.

